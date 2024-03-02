Усик впервые показал новорожденную дочь: трогательное фото

Украинский боксер Александр Усик поделился со своими подписчиками фотографией самой маленькой дочери. Недавно звезда хевивейта в четвертый раз стал отцом.

В конце января Екатерина Усик подарила своему мужу четвертого ребенка. Из-за подготовки к бою с Тайсоном Фьюри украинский чемпион даже не присутствовал при родах.

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После переноса битвы за абсолют на 18 мая у Александра появилось больше свободного времени. Он, наконец, смог увидеть свою самую маленькую дочь, которую родители назвали Марией.

Усик впервые опубликовал фото девочку. На фотографии ее держит старшая дочь Усиков Елизавета.

Первое фото самой маленькой дочери Усика / instagram.com/usykaa

Напомним, что Александр и Екатерина Усики уже воспитывают дочь Елизавету (13 лет) и двух сыновей – Кирилла (10 лет) и Михаила (8 лет).