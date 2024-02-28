Александр Красюк, промоутер Александра Усика, вспомнил злосчастный удар в пятом раунде, который вызвал многочисленные споры. Тогда рефери остановил бой на 5 минут, чтобы чемпион WBA, WBO и IBF сумел восстановиться.

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Что разозлило жену Усика

Красюк в деталях вспомнил скандальный эпизод. По его мнению, Усик мог продолжить бой даже без остановки времени.

"Удар ниже пояса произошел прямо перед моими глазами. Мне нравится, как это объяснил Александр Усик. Когда ты не можешь победить по правилам, ты начинаешь придумывать, как их обойти. При всем уважении к Даниэлю это был удар ниже пояса. У нас есть эксперты, которые внимательно смотрели поединок и насчитали по ходу боя 20 ударов ниже пояса.

Произойти может все, что угодно. Представим, что рефери стоял под другим углом, не увидел удара ниже пояса и открыл счет. Что бы тогда произошло? Все говорят, что Усик бы не поднялся. Но откуда вы знаете? Он воин и однозначно нашел бы в себе силы и поднялся бы, побеждая боль. Но он остался на канвасе, поскольку рефери сказал, что это удар ниже пояса. Согласно правилам, озвученным перед боем, если бойца ударили ниже пояса – намеренно или нет – рефери может дать до пяти минут на восстановление пострадавшему боксеру", – заметил Красюк.

Также промоутер вспомнил реакцию Екатерины Усик на запрещенный удар. Дюбуа повезло, что она не выбежала на ринг.

После этого жена Усика кричала ему: "Выбей из него все дерьмо". Александр взял всего четыре минуты. Почему он не возобновлялся пять минут? Он этого не хотел, потому что его соперник также отдыхал. Он восстановился, вернулся и нокаутировал Дюбуа,

– рассказал Красюк.

Напомним, что после боя команда Дюбуа не согласилась с решением рефери. Они считали, что у британца украли победу. Точку в споре поставила WBA. Всемирная боксерская ассоциация признала удар Дюбуа запрещенным, а действия арбитра правильными.