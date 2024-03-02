Наприкінці січня Катерина Усик подарувала своєму чоловіку четверту дитину. Через підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі український чемпіон навіть не був присутнім при пологах.

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Після перенесення битви за абсолют на 18 травня в Олександра з'явилося більше вільного часу. Він, нарешті, зміг побачити свою найменшу донечку, яку батьки назвали Марією.

Усик вперше опублікував фото дівчинки. На світлині її тримає старша донька Усиків Єлизавета.

Перше фото найменшої доньки Усика / instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що Олександр та Катерина Усики вже виховують доньку Єлизавету (13 років) та двох синів – Кирила (10 років) та Михайла (8 років).

До слова. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня. Бій перенесли через розсічення над оком "Циганського короля", яке він отримав у спарингу проти хорвата Агрона Смакічі.