Нещодавно Олександр Усик здобув гучну перемогу над Ентоні Джошуа. Українець вдруге переміг AJ та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Боксер висловився про популярну думку, що тренери забороняють спортсменам займатись сексом перед боєм. Олександр вважає, що це застаріла думка.

Якщо жінки поруч нема, то мабуть не можна. Або дівчини. Якщо є, чому б і ні? Це вигадані речі з радянського союзу. Цю схему не до кінця розповіли. Якщо займатись коханням з жінкою чи дівчиною всю ніч, то зрозуміло, що на ранок тобі гаплик. А якщо півночі або чверть, то нічого страшного не буде. У якийсь момент нема близькості із другою половинкою. Я сам собі встановлюю рамки, наприклад за місяць. Я не вдома живу, але на вихідних я приїжджаю і ми з жінкою та дітьми йдемо до церкви. Якщо її поруч нема, то все. На тренуваннях віддаєш стільки енергії, тож не дуже хочеш думати про секс. Думаєш, як би якнайшвидше лягти у ліжко,

– розповів Усик.

Вже 13 років боксер одружений зі своєю жінкою Катериною, з якою познайомився ще у школі. Разом з нею Олександр виховує трьох дітей – доньку Єлизавету та синів Кирила і Михайла.

Усик чекає на бій із Ф'юрі

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа українець має амбітні плани. Тепер Усик має намір боксувати із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.

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Проте Олександр не хоче виходити на ринг цього року, тоді як "Циганський король" наполягає на битві саме у грудні 2022-го. Тому можливим суперником українця називають Деонтея Уайлдера.