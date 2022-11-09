"Больше патриотка, чем многие из родившихся в Украине": Усик о своей жене из России

Украинский боксер прокомментировал активную социальную позицию своей женщины Екатерины. Александр считает ее настоящей патриоткой Украины.

Украинский спорт объединился вокруг помощи в стране с начала полномасштабного вторжения России. Активную проукраинскую позицию занимает и семья Александра Усика.

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Сам боксер в феврале вступил в ряды терробороны Киева, но позже покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа. Также в соцсетях часто высказывается о войне его жена Екатерина.

Девушка родилась в России, но с детства жила в Крыму. Александр высказал свое мнение о позиции женщины в вопросе войны против оккупантов.

Она родилась в Красноярске, но в двухлетнем возрасте переехала с родителями в Крым. Затем она снова вернулась в Россию. В Советском Союзе людей отправляли на работу в разные уголки страны. Но она не чувствует себя русской. Она украинка. Она шутит, что это не ее проблема, а ее родители. Она больше патриотка, чем многие из родившихся в Украине,

– заявил Усик.

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Напомним, что в августе Александр во второй раз победил Энтони Джошуа, защитив чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Теперь же украинец настроен на бой против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик vs Фьюри: