МИД Украины отправит Польше ноту относительно задержания Александра Усика

Во вторник, 17 сентября, в аэропорту Кракова был ошибочно задержан Александр Усик. Украинского боксера уже отпустили, но неприятный осадок остался.

Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел, отреагировал на задержание украинского чемпиона. Действия полиции Кракова были "недопустимы и непропорциональны", об этом сообщает глава МИД Украины в своем твиттере.

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МИД отреагировал на задержание Усика

Глава МИД Украины рассказал, что ознакомлен с деталями вчерашнего инцидента. Андрей Сибига заявил, что направит соответствующую ноту польской стороне по отношению к Александру Усику в аэропорту Кракова.

Наш генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне, – заявил глава МИД Украины.

Глава министерства иностранных дел подчеркнул, что департамент быстро отреагировал по поручению президента Украины – Владимира Зеленского и способствовали его освобождению.

Глава МИД Украины отреагировал на задержание Усика полицией Кракова / Сообщение из твиттера Андрея Сибиги

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Напомним, что Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с украинским чемпионом во время того как он был задержан.