Президент Всемирной боксерской организации Франсисо Валькарсель назвал имя Александра Усика. Украинский боксер стал "Бойцем 2022 года".
Смотрите также WBC подарила Усику специальный сине-желтый пояс – торжественное фото
Валькарсель: У тебя большое сердце
Глава WBC выделил большое сердце Александра, на ринге сражавшегося за всю Украину.
У тебя большое сердце. Я знаю, что ты сражался за всех своих людей. Ты "Боец года", надеюсь, тебе это понравится,
– сказал Валькарсель.
"Когда мы сделали Усика обязательным претендентам, другие ребята жаловались. У нас были судебные разбирательства, но мы достигли положительного результата. Мы придерживались правил и были правы, потому что Усик заслужил быть обязательным. Мы гордимся тем, что ты здесь." Мы гордимся тобой, Эгис Климас, рядом с тобой лучший боец в мире", – добавил президент организации.
Усик защитил чемпионские титулы
- 21 августа 2022 года Александр провел реванш против Энтони Джошуа. Второе противостояние далось Усику сложнее, чем это было в первой встрече. Украинцу доставалось гораздо больше.
- В чемпионских раундах украинский боксер даже уплыл, но смог вернуться в бой и провести весь 12-раундовый путь. Усик не разрешил Джошуа взять реванш.
- Александр не только защитил титулы, но получил вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring. Усику для завоевания абсолютного чемпиона мира нужно забрать у Тайсона Фьюри только пояс WBC.