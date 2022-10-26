Президент Всемирной боксерской организации Франсисо Валькарсель назвал имя Александра Усика. Украинский боксер стал "Бойцем 2022 года".

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Валькарсель: У тебя большое сердце

Глава WBC выделил большое сердце Александра, на ринге сражавшегося за всю Украину.

У тебя большое сердце. Я знаю, что ты сражался за всех своих людей. Ты "Боец года", надеюсь, тебе это понравится,

– сказал Валькарсель.

"Когда мы сделали Усика обязательным претендентам, другие ребята жаловались. У нас были судебные разбирательства, но мы достигли положительного результата. Мы придерживались правил и были правы, потому что Усик заслужил быть обязательным. Мы гордимся тем, что ты здесь." Мы гордимся тобой, Эгис Климас, рядом с тобой лучший боец ​​в мире", – добавил президент организации.

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