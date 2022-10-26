Президент Всесвітньої боксерської організації Франсісо Валькарсель назвав ім'я Олександра Усика. Український боксер став "Бійцем 2022-го року".

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Валькарсель: У тебе велике серце

Глава WBC виділив велике серце Олександра, який на ринзі боровся за усю Україну.

У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти "Боєць року", сподіваюся, тобі це сподобається,

– сказав Валькарсель.

"Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентам, інші хлопці скаржилися. У нас були судові розгляди, але ми досягли позитивного результату. Ми дотримувалися правил і мали рацію, тому що Усик заслужив бути обов'язковим. Ми пишаємось тим, що ти тут. Ми пишаємося тобою, Егісе Клімасе, поряд з тобою найкращий боєць у світі", – додав президент організації.

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