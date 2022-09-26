Одна из детских мечт: Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры

Украинский чемпион мира признался, что хотел бы сняться в кино. При этом Александр рассказал, какого героя он мог бы сыграть.

Александр Усик проводит очень успешную боксерскую карьеру. На профессиональном уровне украинец провел 20 поединков, и все из них выиграл.

По теме Усик рассказал, как на одном из блокпостов его отправили на подготовку к реваншу из Джошуа.

Последние два триумфа Александра пришлись на бои с Джошуа, где он сначала завоевал, а затем защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Ранее Усик признавался, что ему осталось немного боев в карьере .

Боксер уже спланировал себе, чем будет заниматься после прощания со спортом. Усик рассказал о своей любви к кинематографу.

"Я бы хотел попробовать сняться в кино. Это одна из детских мечт. балкон. Оказывается, там было интересно, много интеллектуальных людей. Они говорят о разумном, ты просто получаешь качественную информацию. На дискотеке ее не получишь".

Документальное кино со мной однозначно будет, может быть, художественное. Если мне поработать и будет задача, я бы сыграл в драме. Любого героя. положительного или отрицательного. Возможно, не вора, а какого-то сумасшедшего. Что-то такое с закрученным сценарием, но надо бы сильно постараться. Вора тоже мог бы сыграть, но не убивающего,

– признался Усик.

Усик ждет бой с Фьюри

Напомним, что после победы над Джошуа у украинца есть амбициозные планы. Теперь Усик намерен боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.

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Однако Александр не хочет выходить на ринг в этом году, тогда как "Цыганский король" настаивает на битве в декабре 2022-го. Потому возможным соперником украинца называют Деонтея Уайлдера.