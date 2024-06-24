Ранее уже появлялась информация, что Александром Сватко интересуются в Америке. Сплетни о заинтересованности от Остина начали ходить еще в начале июня.

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Сваток переезжает в Америку

Игрок и клуб подписали соглашение до конца 2027 года с возможным продлением еще на год.

Александр Сваток присоединится к Остину после окончания Евро-2024, поскольку сейчас игрок вместе со сборной находится в Германии.

Справка. В сезоне-2023/2024 Александр Сваток сыграл за Днепр-1 31 матч, в котором забил один гол и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Остин занимает 8-ю позицию в МЛС.