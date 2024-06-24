Раніше вже з'являлась інформація, що Олександром Сватком цікавляться в Америці. Плітки про зацікавленість від Остіна почали ходити ще на початку червня.
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Сваток переїжджає до Америки
Гравець та клуб підписали угоду до кінця 2027 року з можливим продовженням ще на рік.
Олександр Сваток доєднається до Остіна після закінчення Євро-2024, оскільки наразі гравець разом зі збірною знаходиться в Німеччині.
Відзначимо, що Остін посідає 8-му позицію в МЛС.