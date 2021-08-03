Легендарный Шовковский покинул тренерский штаб сборной Украины

Легенда киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский объявил об уходе из национальной команды, где он последние три года проработал ассистентом Андрея Шевченко.

Шовковский поблагодарил Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу нашей сборной и президента УАФ Андрея Павелко, который поддержал его кандидатуру.

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Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период – от медицинского персонала до административного,

– отметил Шовковский.

По мнению украинца, это были фантастические три года, где он работал с профессионалами своего дела. Шовковский отметил, что украинская сборная прошла замечательный путь в Лиге Наций до фантастического выступления в квалификации на Евро-2020.

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