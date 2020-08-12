Российский спортсмен получил ужасные травмы, приседая с 400-килограммой штангой: видео
Российский пауэрлифтер Александр Седых еще не скоро сможет вернуться к профессиональному спорту. Во время соревнования он получил тяжелые травмы, которые надолго приковали его к больничной койке.
Александр Седых выступал на открытом чемпионате Европы WRPF. Он выполнял упражнение приседания со штангой.
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Седых решил взять вес в 400 килограммов. Однако присесть со штангой он не сумел. В один из моментов колени россиянина не выдержали, и он упал на настил. А вес штанги лишь усугубил ситуацию – Седых получил многочисленные травмы.
Его сразу госпитализировали и провели операцию. Она длилась шесть часов.
"Чемпион" пишет, что после этих травм Седых два месяца должен провести в постели. Ему нельзя будет двигать ногами. Лишь после этого он начнет заново учиться ходить.
"Квадрицепсы пришили двойным швом. Колени собирали заново. Мениск порвался и сухожилия отлетели", – цитирует спортсмена издание.
Видео ужасной травмы Седых во время падения со штангой (осторожно, 18+)