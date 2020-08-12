Российский пауэрлифтер Александр Седых еще не скоро сможет вернуться к профессиональному спорту. Во время соревнования он получил тяжелые травмы, которые надолго приковали его к больничной койке.

Александр Седых выступал на открытом чемпионате Европы WRPF. Он выполнял упражнение приседания со штангой.

В то же время: Белорусского бойца Кудина избили и арестовали за участие в митингах против Лукашенко

Седых решил взять вес в 400 килограммов. Однако присесть со штангой он не сумел. В один из моментов колени россиянина не выдержали, и он упал на настил. А вес штанги лишь усугубил ситуацию – Седых получил многочисленные травмы.

Его сразу госпитализировали и провели операцию. Она длилась шесть часов.

"Чемпион" пишет, что после этих травм Седых два месяца должен провести в постели. Ему нельзя будет двигать ногами. Лишь после этого он начнет заново учиться ходить.

"Квадрицепсы пришили двойным швом. Колени собирали заново. Мениск порвался и сухожилия отлетели", – цитирует спортсмена издание.

Видео ужасной травмы Седых во время падения со штангой (осторожно, 18+)

Квадрицепс