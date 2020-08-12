Російський пауерліфтер Олександр Седих ще не скоро зможе повернутися до професійного спорту. Під час змагання він отримав важкі травми, які надовго прикували його до лікарняного ліжка.

Олександр Седих виступав на відкритому чемпіонаті Європи WRPF. Він виконував вправу присідання зі штангою.

Водночас: Білоруського бійця Кудіна побили і заарештували за участь в мітингах проти Лукашенка

Седих вирішив взяти вагу в 400 кілограмів. Однак присісти зі штангою він не зумів. В один з моментів коліна росіянина не витримали, і він впав на настил. А вага штанги лише погіршила ситуацію – Седих отримав численні травми.

Його одразу госпіталізували та провели операцію. Вона тривала шість годин.

"Чемпіон" пише, що після цих травм Седих два місяці повинен провести у ліжку. Йому не можна буде рухати ногами. Лише після цього він почне заново вчитися ходити.

"Квадріцепси пришили подвійним швом. Коліна збирали заново. Меніск порвався і сухожилля відлетіли", – цитує спортсмена видання.

Відео жахливої травми Седих під час падіння зі штангою (обережно, 18+)

Квадрицепс