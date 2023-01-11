Экс-голкипер Динамо и сборной Украины будет спасать аутсайдера УПЛ от понижения в классе

ФК Львов одним из первых клубов УПЛ начал подготовку ко второму кругу. Перед командой Олега Дулуба стоит непростая задача сохранить прописку в элитном дивизионе.

Спасать Львов от вылета в Первую лигу будет опытный вратарь Александр Рыбка. 35-летний футболист подписал контракт с "сине-золотыми львами".

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Рыбка стал "львом"

Александр Рыбка, который в первом круге защищал цвета харьковского Металлиста, сообщил о смене команды в Instagram.

"Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что сегодня я пришел к согласию с новым клубом в своей карьере – ФК Львов.

Выражаю огромную благодарность Александру Ярославскому, тренерскому штабу Металлиста, ребятам по команде и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего времени.

Для меня была честь защищать ворота ФК «Металлист», но жизнь диктует свои условия. Металлисту хочу пожелать успехов, побед и скорейшего возвращения на родной стадион. Слава Украине!", – написал Рыбка.

Рыбка будет играть за "сине-золотых львов" / instagram.com/aleksandr_rybka

Карьера Александра Рыбки

Напомним, что Александр Рыбка известен своими выступлениями за два гранда украинского футбола – Динамо и Шахтер.

На счету Александра четыре чемпионских титула УПЛ, а также 4 Кубка Украины. Вместе с Динамо он выигрывал Суперкубок Украины.

Во время выступлений за Лиепаю стал чемпионом Латвии.

Кроме того, голкипер защищал цвета Оболони, турецких клубов Карабюкспор, Афьонспор, Болуспор. Также играл за азербайджанский Сабаил.

В начале 2012 года, во время выступлений за Шахтер, Александр получил двухлетний бан от УЕФА за употребление запрещенного препарата фуросемида.

В составе юношеской и молодежной сборной Украины был участником двух чемпионатов Европы.

Рыбка дебютировал за сборную Украины в 2011 году. Всего на счету Александра два матча за главную команду страны.

Первый круг УПЛ сезона 2022/23 Рыбка провел в составе харьковского Металлиста. За это время Александр провел 6 матчей, в которых упустил 10 мячей.

Зимние трансферы Львова 2022/23

Пришли: в. Александр Рыбка (Металлист)

в. Александр Рыбка (Металлист) Ушли из команды: в. Александр Ильющенков (Карпаты), з. Павел Полегенько (свободный агент), п. Михаил Шишко (свободный агент), п. Богдан Мишенко (свободный агент), п. Андрей Якимив (свободный агент), п. Борис Крушинский (Полесье).