Рятувати Львів від вильоту до Першої ліги буде досвідчений воротар Олександр Рибка. 35-річний футболіст підписав контракт із "синьо-золотими левами".

Читайте також Подалі від проблем: скандальний українець втік до Індонезії після вильоту з румунського клубу

Рибка став "левом"

Олександр Рибка, який у першому колі захищав кольори харківського Металіста, повідомив про зміну команди у Instagram.

"Шановні вболівальники, хочу повідомити, що сьогодні я дійшов згоди з новим клубом у своїй кар'єрі – ФК Львів.

Висловлюю величезну подяку Олександру Ярославському, тренерському штабу Металіста, хлопцям по команді та вболівальникам, які підтримували мене протягом усього часу.

Для мене була честь захищати ворота ФК Металіст, але життя диктує свої умови. Металісту хочу побажати успіхів, перемог та якнайшвидшого повернення на рідний стадіон. Слава Україні!", – написав Рибка.

Рибка гратиме за "синьо-золотих левів" / instagram.com/aleksandr_rybka_1987

Кар'єра Олександра Рибки

Нагадаємо, що Олександр Рибка відомий своїми виступами за два гранди українського футболу – Динамо та Шахтар.

На рахунку Олександра чотири чемпіонські титули УПЛ, а також 4 Кубка України. Разом із Динамо він вигравав Суперкубок України.

Під час виступів за Лієпаю став чемпіоном Латвії.

Крім того, голкіпер захищав кольори Оболоні, турецьких клубів Карабюкспор, Афьонспор, Болуспор. Також грав за азербайджанський Сабаїл.

На початку 2012 року, під час виступів за Шахтар, Олександр отримав дворічний бан від УЄФА за вживання забороненого препарату фуросеміду.

У складі юнацької та молодіжної збірної України був учасником двох чемпіонатів Європи.

Рибка дебютував за національну збірну України у 2011 році. Всього на рахунку Олександра два матчі за головну команду країни.

Перше коло УПЛ сезону 2022/23 Рибка провів у складі харківського Металісту. За цей час Олександр провів 6 матчів, у яких пропустив 10 м'ячів.

Нагадаємо, що під час зимової перерви ФК Львів залишили шість гравців, в тому числі воротар Олександр Ільющенков. Тож прихід до команди Олександра Рибки став дуже своєчасним.

Зимові трансфери Львова 2022/23