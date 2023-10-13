Александр Роспутько вместо матчей еврокубков избрал для себя судьбу коллаборанта. Его решил приютить другой экс-игрок "Горняков", годами работающий на Россию.

После матча Шахтера U-19 в Юношеской Лиге УЕФА разразился громкий скандал. Украинские СМИ сообщили, что полузащитник дончан Александр Роспутько скрылся из расположения команды.

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Воссоединение с предателями

Футболист не явился в аэропорт для вылета домой, а позже появилась информация, что 19-летний игрок оказался на территории России. Теперь стало известно больше деталей.

Как сообщает журналист Александр Зверов, игрок Шахтера (теперь уже бывший) намерен присоединиться к клубу Звезда из Санкт-Петербурга. Эта команда, выступающая в четвертом по рангу дивизионе РФ, тесно ассоциируется с предателями Украины.

Главным тренером Звезды является легенда Шахтера Геннадий Зубов, решивший служить стране-террористке. Также в этом клубе выступают воспитанник донецкого Металлурга Андрей Вискребенцев и эксгравец Звезды и Движения Никита Ходорченко.

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История Александра Роспутько

Интересно, что в преддверии исчезновения из Шахтера Роспутько договорился о новом договоре с клубом на пять лет. После бегства Александр удалился из соцсетей и не отвечал на звонки.

Говорят, что его родители находятся в оккупированной Россией Горловке. Александр выигрывал с Шахтером три чемпионства на разных детских уровнях. Также на его счету есть четыре матча за сборную Украины U-19.