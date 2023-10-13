Після матчу Шахтаря U-19 у Юнацькій Лізі УЄФА спалахнув гучний скандал. Українські ЗМІ повідомили, що півзахисник донеччан Олександр Роспутько зник з розташування команди.

До теми Загадкове зникнення: гравець Шахтаря загубився в аеропорту після матчу Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ

Возз'єднання зі зрадниками

Футболіст не з'явився в аеропорт для відльоту додому, а пізніше з'явилась інформація, що 19-річний гравець опинився на території Росії. Тепер стало відомо більше деталей.

Як повідомляє журналіст Олександр Звєров, гравець Шахтаря (тепер вже колишній) має намір доєднатися до клубу Звєзда із Санкт-Петербурга. Ця команда, яка виступає у четвертому за рангом дивізіоні РФ, тісно асоціюється зі зрадниками України.

Головним тренером Звєзди є легенда Шахтаря Геннадій Зубов, який вирішив служити країні-терористці. Також у цьому клубі виступають вихованець донецького Металурга Андрій Вискрєбєнцев та ексгравець Зірки і Руха Микита Ходорченко.

Читайте також Вже витратив понад мільйон: Ракіцький взяв на себе реабілітацію пораненого військового

Історія Олександра Роспутька

Цікаво, що напередодні зникнення із Шахтаря Роспутько домовився про новий договір із клубом на п'ять років. Після втечі Олександр видалився із соцмереж та не відповідав на дзвінки.

Подейкують, що його батьки знаходяться в окупованій Росією Горлівці. Олександр вигравав із Шахтарем три чемпіонства на різних дитячих рівнях. Також на його рахунку є чотири матчі за збірну України U-19.