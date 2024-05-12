Полное доверие перед решающими матчами: Колос официально назначил главного тренера

Руководство футбольного клуба Колос определилось с должностью главного тренера команды. Александр Поздеев, несмотря на два подряд поражения, отныне будет полноценным наставником команды.

В понедельник, 13 мая, Колос сыграет поединок 28-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ. Действиями ковалевцев в этом поединке уже без приставки “исполняющий обязанности” будет руководить Александр Поздеев.

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Колос доверяет собственным кадрам

Президент Колоса Андрей Засуха выразил полное доверие тренерскому штабу во главе с Александром Поздеевым. Перед командой стоит задача не попасть в зону переходных матчей и остаться в классе сильнейших на следующий сезон.

Напомним, что в конце апреля ушел в отставку с поста главного тренера Ярослав Вишняк. Он получил место в структуре клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Поздеева, который до этого был наставником юношеской команды ковалевцев U-19. Во главе главной команды Поздеев провел два поединка: против Динамо (0:5) и Зари (0:1).

Что известно о новом тренере Колоса

Александр Поздеев родился 14 июня 1986 года в Киеве.

Первый профессиональный контракт подписал с киевским Арсеналом. Но за главную команду "канониров" не провел ни одного матча.

Играл за украинские команды: Прикарпатье, Зирка, Еднисть, ЦСКА Киев, Нафком, Верес и узбекский Алмалык.

Завершал карьеру Поздеев в Колосе. Вместе с ковалевцами совершил путь из любителей в Премьер-лигу.

В 2019 году из-за травм повесил бутсы на гвоздь и стал тренером юношеской команды Колоса.

В турнирной таблице УПЛ Колос занимает 12 место. В активе ковалевцев 29 баллов в 27 матчах. От зоны переходных матчей расстояние составляет три очка.