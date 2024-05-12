В понедельник, 13 мая, Колос сыграет поединок 28-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ. Действиями ковалевцев в этом поединке уже без приставки “исполняющий обязанности” будет руководить Александр Поздеев.

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Колос доверяет собственным кадрам

Президент Колоса Андрей Засуха выразил полное доверие тренерскому штабу во главе с Александром Поздеевым. Перед командой стоит задача не попасть в зону переходных матчей и остаться в классе сильнейших на следующий сезон.

Напомним, что в конце апреля ушел в отставку с поста главного тренера Ярослав Вишняк. Он получил место в структуре клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Поздеева, который до этого был наставником юношеской команды ковалевцев U-19. Во главе главной команды Поздеев провел два поединка: против Динамо (0:5) и Зари (0:1).

К слову. В турнирной таблице УПЛ Колос занимает 12 место. В активе ковалевцев 29 баллов в 27 матчах. От зоны переходных матчей расстояние составляет три очка.

Что известно о новом тренере Колоса