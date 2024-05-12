У понеділок, 13 травня, Колос зіграє поєдинок 28-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ. Діями ковалівців у цьому поєдинку вже без приставки "виконуючий обов'язки" керуватиме Олександр Поздєєв.
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Колос довіряє власним кадрам
Президент Колоса Андрій Засуха висловив повну довіру тренерському штабу на чолі з Олександром Поздєєвим. Перед командою стоїть завдання не потрапити в зону перехідних матчів та залишитися в класі найсильніших на наступний сезон.
Нагадаємо, що наприкінці квітня пішов у відставку з посади головного тренера Ярослав Вишняк. Він отримав місце в структурі клубу.
Виконуючим обов'язки головного тренера призначили Олександра Поздєєва, який до цього був наставником юнацької команди ковалівців U-19. На чолі головної команди Поздєєв провів два поєдинки: проти Динамо (0:5) та Зорі (0:1).
Що відомо про нового тренера Колоса
- Олександр Поздєєв народився 14 червня 1986 року в Києві.
- Перший професійний контракт підписав з київським Арсеналом. Але за головну команду "канонірів" не провів жодного матчу.
- Грав за українські команди: Прикарпаття, Зірка, Єдність, ЦСКА Київ, Нафком, Верес та узбецький Алмалик.
- Завершував кар'єру Поздєєв у Колосі. Разом з ковалівцями здійснив шлях з аматорів до Прем'єр-ліги.
- У 2019 році через травми повісив бутси на цвях та став тренером юнацької команди Колоса.