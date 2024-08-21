Александр Поворознюк по дороге в Городенку на кубковый матч своей команды попал в ДТП. Президент Ингульца, несмотря на свое состояние, после помощи врачей поехал поддерживать своих игроков.

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Комментарии Поворознюка относительно аварии

Президент Ингульца прокомментировал ситуацию, которая сложилась во время поездки на игру Кубка Украины. Поворознюк заверил, что с ним все хорошо.

Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубка Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное,

– сказал Поворознюк.

Фото с места происшествия:

В чемпионате Украины клуб Александра Поворознюка после трех туров занимает 12-е место и имеет в своем активе 2 очка. Следующий матч Ингулец сыграет на выезде против Кривбасса. Дата и время проведения игры – воскресенье, 25 августа, в 18:00.