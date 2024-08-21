Олександр Поворознюк по дорозі у Городенку на кубковий матч своєї команди потрапив у ДТП. Президент Інгульця, незважаючи на свій стан, після допомоги лікарів поїхав підтримувати своїх гравців.

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Коментарі Поворознюка щодо аварії

Президент Інгульця прокоментував ситуацію, яка склалась під час поїздки на гру Кубка України. Поворознюк запевнив, що з ним все добре.

Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий. Їхав на футбол Кубка України в Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний,

– сказав Поворознюк.

Фото з місця події:

У Чемпіонаті України клуб Олександра Поворознюка після трьох турів займає 12-е місце та має в своєму активі 2 очки. Наступний матч Інгулець зіграє на виїзді проти Кривбасу. Дата та час проведення гри – неділя, 25 серпня, о 18:00.