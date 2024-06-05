Этим летом одним из самых интересных трансферных лотов в Украине обещает стать Александр Пихаленок. Днепр-1 не против продать лидера полузащиты, чтобы исправить непростую финансовую ситуацию.

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Пихаленок близок к повышению

27-летним хавбеком заинтересовались гранды отечественного футбола Динамо и Шахтер. Различные СМИ давали информацию, что Александр сделал выбор в пользу "сине-белых".

Свое мнение относительно потенциального трансфера высказал президент Динамо Игорь Суркис. Он не подтвердил интерес к Александру, но заверил, что игрока вполне реально увидеть в Киеве.

Мы достаточно способны, чтобы приобрести игрока, который интересует наш тренерский штаб. Таких как Пихаленок,

– сообщил Суркис.

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Пихаленок не хочет в Шахтер

Футболист является воспитанником "горняков", однако с 2016 по 2020 годы провел за команду лишь семь матчей. Дончане были готовы удовлетворить финансовые запросы Днепра-1.

Однако сам Пихаленок отказался возвращаться в Шахтер. Ожидается, что Динамо отдаст за полузащитника сборной Украины около 2,5 миллиона евро. Соглашение Александра с Днепром-1 действует до лета 2025 года.

За Днепр-1 Пихаленок выступает с 2020 года. За это время полузащитник помог команде завоевать серебро УПЛ. В 102 матчах игрок забил 20 голов и отдал 31 ассист. Кроме того, Александр имеет в своем активе восемь матчей за сборную Украины.