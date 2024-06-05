Несмотря на сватовство Александра Пихаленка в испанскую Жирону к Артему Довбыку, с которым у него отличное взаимопонимание, футболист решил продолжить карьеру в Украине. За 27-летним полузащитником охотились сразу два украинских гранда – Динамо и Шахтер.
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Выбрал извечного соперника Шахтера
Однако сам Пихаленок остановился на первом варианте, отказав "горнякам" Как сообщил известный комментатор Виктор Вацко, у футболиста и столичного клуба уже есть определенные договоренности.
Сообщается, что за одного из своих лидеров Днепр-1 получит 2,5 миллиона евро.
Александр мог остаться в клубе из Днепра, ведь его контракт с днепрянами истекает в конце следующего сезона-2024/2025. Но днепровский клуб переживает далеко не лучшие свои времена. Команд столкнулась с трансферным баном, а для того, чтобы выжить, нужно отпустить в другие клубы своих высокооплачиваемых лидеров. Это поможет клубу разгрузить бюджет и еще и заработать денег, чтобы выступать в новом сезоне.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024, прошедшего, днепряне заняли 4-е место в таблице УПЛ, получив шанс выступать в еврокубках в новом сезоне. Подопечные Юрия Максимова сыграют в Лиге конференций. Однако в следующем сезоне болельщики увидят полностью обновленное Днепр-1.
Новый клуб Пихаленка стал вице-чемпионом УПЛ-2023/2024, уступив чемпиону Шахтеру лишь 2 баллами.
Главное о карьере Александра Пихаленка
- Интересно, что Пихаленок является футболистом из структуры Шахтера, который лишь летом 2019-го перебрался в первую команду "горняков".
- Поиграл в аренде в Мариуполе, как и большинство неосновных игроков донецкого клуба.
- Осенью 2020-го Днепр-1 арендовало Пихаленка у Шахтера.
- 30 июня 2021-го года полузащитник вернулся из аренды, но уже на следующий день подписал полноценный контракт с днепрянами.
- В футболке Днепра-1 провел 102 поединка – 20 мячей и 31 ассист.
- В сезоне, что прошел, футболист сыграл 31 матч – 6 голов и столько же результативных передач.
- С Шахтером трижды становился чемпионом Украины.