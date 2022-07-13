Петраков посетил подготовку Металлиста 1925 года к новому сезону

Харьковский Металлист 1925 года продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Тренировки харьковчан посетил неожиданный гость из сборной Украины.

Неожиданный гость на тренировке

Взглянуть на тренировочный процесс харьковского клуба пришел главный тренер сборной Украины Александр Петраков. 13 июля коуч пообщался с наставником Металлиста 1925 года Валерием Кривенцовым.

Читайте также Динамо готово указать "на выход" талантливому воспитаннику: Вернидуб может приютить игрока

Причина такого появления Петракова в расположении харьковчан неизвестна. Похоже, Александр Васильевич присматривается к потенциальным новичкам "сине-желтых".



Петраков на тренировке харьковчан / Фото Металлист 1925

Харьковский клуб не только активно готовится к старту УПЛ, но качественно усиливает состав команды. Команда базируется в Счастливом Киевской области.

Напомним, что в прошлом сезоне, который в итоге закончился досрочно, Металлист 1925 года занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ. За 18 туров команда из Харькова завоевала 19 очков.



Петраков посетил расположение харьковчан / Фото Металлист 1925

Новый сезон УПЛ начнется 23 августа.