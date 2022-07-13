Несподіваний гість на тренуванні

Поглянути на тренувальний процес харківського клубу прийшов головний тренер збірної України Олександр Петраков. 13 липня коуч поспілкувався з наставником Металіста 1925 Валерієм Кривенцовим.

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Причина такої появи Петракова у розташуванні харків'ян є невідомою. Схоже, що Олександр Васильович придивляється до потенційних новачків "синьо-жовтих".



Петраков на тренуванні харків'ян / Фото Металіст 1925

Харківський клуб не лише активно готується до старту УПЛ, а й якісно підсилює склад команди. Команда базується у Щасливому, що на Київщині.

Нагадаємо, що у минулому сезоні, який через війну закінчився достроково, Металіст 1925 посів 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. За 18 турів команда з Харкова здобула 19 очок.



Петраков відвідав розташування харків'ян / Фото Металіст 1925

До слова. Новий сезон УПЛ розпочнеться 23 серпня.