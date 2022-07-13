Неожиданный гость на тренировке

Взглянуть на тренировочный процесс харьковского клуба пришел главный тренер сборной Украины Александр Петраков. 13 июля коуч пообщался с наставником Металлиста 1925 года Валерием Кривенцовым.

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Причина такого появления Петракова в расположении харьковчан неизвестна. Похоже, Александр Васильевич присматривается к потенциальным новичкам "сине-желтых".



Петраков на тренировке харьковчан / Фото Металлист 1925

Харьковский клуб не только активно готовится к старту УПЛ, но качественно усиливает состав команды. Команда базируется в Счастливом Киевской области.

Напомним, что в прошлом сезоне, который в итоге закончился досрочно, Металлист 1925 года занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ. За 18 туров команда из Харькова завоевала 19 очков.



Петраков посетил расположение харьковчан / Фото Металлист 1925

К слову. Новый сезон УПЛ начнется 23 августа.