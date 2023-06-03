Александр Петраков пробует делать все в интересах сборной Армении. Однако наставник закрыл глаза на то, что происходит в мире.

Александр Петраков вызвал в сборную Армении четырех представителей чемпионата России. Украинский специалист в очередной раз глупит.

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Снова взялся за свое

Сборную Армении ждут очередные матчи квалификации к Евро-2024, которое пройдет в Германии. Подопечные Александра Петракова, до недавнего времени возглавлявшего сборную Украины, встретятся с командами Уэльса и Латвии. Все бы ничего, однако украинский специалист решил отделить себя от реального мира и получить поддержку страны-террориста на матче.

Александр Петраков, отдавший себе отчет в какой сборной он идет работать и какие футболисты защищают цвета этой национальной команды, в очередной раз продемонстрировал свою сущность. Украинский специалист в ряды команды Армении вызвал 4 представителей чемпионата России, хотя Петраков хорошо знал откуда эти "мальчики".

Александр пригласил в команду таких футболистов, как Георгий Арутюнян (Краснодар) и Наир Тикнизян (Локомотив), которые являются защитниками, а также полузащитники Эдуард Сперцян (Краснодар) и Хорен Байрамян (Ростов). Стоит отметить, что Петраков уже не в первый раз вызывает в сборную представителей чемпионата страны-агрессора.

Петраков во главе сборной Армении