Мой дом с краю – ничего не знаю: экс-тренер сборной Украины продолжает чествовать игроков из РФ
Источник:Федерация футбола Армении
Александр Петраков пробует делать все в интересах сборной Армении. Однако наставник закрыл глаза на то, что происходит в мире.
Александр Петраков вызвал в сборную Армении четырех представителей чемпионата России. Украинский специалист в очередной раз глупит.
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Снова взялся за свое
Сборную Армении ждут очередные матчи квалификации к Евро-2024, которое пройдет в Германии. Подопечные Александра Петракова, до недавнего времени возглавлявшего сборную Украины, встретятся с командами Уэльса и Латвии. Все бы ничего, однако украинский специалист решил отделить себя от реального мира и получить поддержку страны-террориста на матче.
Александр Петраков, отдавший себе отчет в какой сборной он идет работать и какие футболисты защищают цвета этой национальной команды, в очередной раз продемонстрировал свою сущность. Украинский специалист в ряды команды Армении вызвал 4 представителей чемпионата России, хотя Петраков хорошо знал откуда эти "мальчики".
Александр пригласил в команду таких футболистов, как Георгий Арутюнян (Краснодар) и Наир Тикнизян (Локомотив), которые являются защитниками, а также полузащитники Эдуард Сперцян (Краснодар) и Хорен Байрамян (Ростов). Стоит отметить, что Петраков уже не в первый раз вызывает в сборную представителей чемпионата страны-агрессора.
Петраков во главе сборной Армении
- Украинский специалист возглавил команду зимой после того, как с ним не продлила контракт сборная Украины.
- Напомним, что национальная команда Армении формирует отборочную группу к Евро-2024 вместе со сборными Уэльса, Латвии, Хорватии и Турции. Армянцы провели уже первый матч квалификации против Турции, в котором вызванные игроки с чемпионата России не помогли, поскольку турки взяли верх над подопечными Петракова (1:2).
- После поражения украинский специалист в привычной для себя хамовитой манере пообщался с журналистами.
- Армения также сыграла в ничью с Кипром в товарищеском матче. Таким образом, Александр без побед на новоиспеченном мостике тренера.
- Петраков пытался вернуть в сборную Армении Генриха Мхитаряна, однако тот не пошел на поводу украинца.