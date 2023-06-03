Олександр Петраков викликав до збірної Вірменії чотирьох представників чемпіонату Росії. Український фахівець вкотре коїть дурницю.
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Знову взявся за своє
На збірну Вірменії чекають чергові матчі кваліфікації до Євро-2024, яке пройде у Німеччині. Підопічні Олександра Петракова, який до недавна очолював збірну України, зустрінуться з командами Уельсу та Латвії. Все би нічого, проте український фахівець вирішив відокремити себе від реального світу та залучитися підтримкою країни-терориста на матчі.
Олександр Петраков, який усвідомлював у яку збірну він йде працювати та які футболісти захищають кольори цієї національної команди, вкотре продемонстрував свою сутність. Український фахівець до лав команди Вірменії викликав 4-ьох представників чемпіонату Росії, хоча Петраков добре знав звідки ці "мальчіки".
Зокрема, Олександр запросив у команду таких футболістів, як Георгій Арутюнян (Краснодар) та Наїр Тікнізян (Локомотив), які є захисниками, а також півзахисники Едуард Сперцян (Краснодар) та Хорен Байрамян (Ростов). Варто відзначити, що Петраков уже не вперше викликає до збірної представників чемпіонату країни-агресора.
Петраков на чолі збірної Вірменії
- Український фахівець очолив команду взимку після того, як з ним не продовжила контракт збірна України.
- Нагадаємо, що національна команда Вірменії формує відбіркову групу до Євро-2024 разом зі збірними Уельсу, Латвії, Хорватії та Туреччини. Вірменці провели уже перший матч кваліфікації проти Туреччини, у якому викликані гравці з чемпіонату Росії не допомогли, оскільки турки взяли гору над підопічними Петракова (1:2).
- Після поразки український фахівець у звичній для себе хамовитій манері поспілкувався з журналістами.
- Вірменія також зіграла у нічию з Кіпром у товариському матчі. Таким чином, Олександр ще без перемог на новоспеченому містку тренера.
- Петраков намагався повернути у збірну Вірменії Генріха Мхітаряна, проте той не пішов на поводу українця.