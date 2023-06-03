Олександр Петраков викликав до збірної Вірменії чотирьох представників чемпіонату Росії. Український фахівець вкотре коїть дурницю.

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Знову взявся за своє

На збірну Вірменії чекають чергові матчі кваліфікації до Євро-2024, яке пройде у Німеччині. Підопічні Олександра Петракова, який до недавна очолював збірну України, зустрінуться з командами Уельсу та Латвії. Все би нічого, проте український фахівець вирішив відокремити себе від реального світу та залучитися підтримкою країни-терориста на матчі.

Олександр Петраков, який усвідомлював у яку збірну він йде працювати та які футболісти захищають кольори цієї національної команди, вкотре продемонстрував свою сутність. Український фахівець до лав команди Вірменії викликав 4-ьох представників чемпіонату Росії, хоча Петраков добре знав звідки ці "мальчіки".

Зокрема, Олександр запросив у команду таких футболістів, як Георгій Арутюнян (Краснодар) та Наїр Тікнізян (Локомотив), які є захисниками, а також півзахисники Едуард Сперцян (Краснодар) та Хорен Байрамян (Ростов). Варто відзначити, що Петраков уже не вперше викликає до збірної представників чемпіонату країни-агресора.

Петраков на чолі збірної Вірменії