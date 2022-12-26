За словами наставника, наразі Довбик перебуває у розташуванні Дніпра-1, але його доля у дніпровському клубі залежатиме виключно від рішення керівництва та самого Артема.
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Кучер: Поки що він з нами
Олександр Кучер привідкрив завісу того, чи отримував український клуб пропозиції по трансферу забивного форварда.
Поки що він з нами. Думаю, до літа він точно залишиться у Дніпрі-1, але це залежатиме від президента клубу та самого Артема. Наскільки я знаю, зараз по ньому немає конкретних пропозицій. Але, повторюся, рішення щодо Довбика прийматиму не я, а керівництво і футболіст, виходячи від пропозицій,
– розповів наставник дніпрян.
Також Кучер поділився своїми думками щодо нового чемпіонату у кар'єрі Артема. На думку тренер, Довбик може проявити себе у топових лігах Європи.
"Як і всі футболісти, він, звичайно ж, хоче спробувати свої сили у найсильніших європейських чемпіонатах. Він класний нападник із гарним ударом та швидкістю. Думаю, йому підійде Серія А та Бундесліга, можливо, навіть АПЛ", – відповів головний тренер Дніпра-1.
Нагадаємо, що ЗМІ активно сватали Довбика в італійську Серію А.
Головне про Артема Довбика
- Його контракт із Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року. На порталі Transfermarkt вартість Довбика оцінена у 10 мільйонів євро. Однак клуб захоче виручити за свого лідера значно більше.
- Довбик допоміг дніпрянам закінчити перше коло у статусі лідера УПЛ, випереджаючи Шахтар та Динамо на 5 очок. Щодо єврокубків, то підопічні Кучера гарантували собі євровесну у Лізі конференцій.
- У сезоні-2022/2023 Довбик провів у футболці дніпровського клубу 22 поєдинки, у яких забив 16 голів та віддав 4 асисти.
- 25-річний нападник має досвід виступів у закордонних чемпіонатах. Довбик за свою кар'єру вже пограв за Зарю (Молдова) та двох представників Данії – Мідтьюлланд та Сьоннерйюск.