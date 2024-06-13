Недавно Тайсон Фьюри опубликовал видео из спортзала, в котором продемонстрировал свои тренировки к реваншу с Александром Усиком. В частности он дерзко обратился к украинскому боксеру.

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Забавный комментарий Красюка

Накануне в сети появилось видео, где Тайсон Фьюри очень сильно напился в одном из баров Моркамба и буквально ползал на коленях. Только с помощью охраны "Цыганский король" покинул помещение заведения. После того как его вывели, британец сумел еще и головой удариться об уличный фонарь.

Промоутер Александра Усика, Александр Красюк прокомментировал пост Фьюри с тренировок, подколов его ситуацией с алкоголем.

Бро, давай выпьем пива,

– написал Красюк.

Напомним, что реванш между боксерами запланирован на 21 декабря 2024 года.