Нещодавно Тайсон Ф'юрі опублікував відео зі спортзалу, в якому продемонстрував свої тренування до реваншу з Олександром Усиком. Зокрема він зухвало звернувся до українського боксера.

Читайте також Ф'юрі може закінчити кар'єру та відмовитися від реваншу з Усиком: ексчемпіон назвав причину

Кумедний коментар Красюка

Напередодні в мережі з'явилося відео, де Тайсон Ф'юрі дуже сильно напився в одному з барів Моркамба й буквально повзав на колінах. Лише за допомогою охорони "Циганський король" покинув приміщення закладу. Після того як його вивели, британець зумів ще й головою гепнутись об вуличний ліхтар.

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк прокоментував пост Ф'юрі з тренувань, підколовши його ситуацією з алкоголем.

Бро, давай вип'ємо пива,

– написав Красюк.

Нагадаємо, що реванш між боксерами запланований на 21 грудня 2024 року.