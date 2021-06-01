В итоге Ковпак отказался от этой идеи и рассказал, что его в той ситуации разозлило.

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"Президентом ФК Севастополь был Александр Красильников, однажды он спросил меня: "Саня, ты как к Крыму русскому относишься? Готов российский паспорт получить?"

Меня это сильно возмутило. Человек столько лет служил на благо Украины, а тут, выходит, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?" – заявил Ковпак.

К слову. В 2014-м Ковпак покинул ФК Севастополь и подписал контракт с полтавской Ворсклой.

Не все последовали примеру Ковпака

Примеру Ковпака тогда последовали не все украинские футболисты. В частности, принял российское гражданство защитник Антон Монахов, который в составе студенческой сборной Украины становился победителем Универсиады в Бангкоке-2007 и Белграде-2009.