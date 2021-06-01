У підсумку, Ковпак відмовився від цієї ідеї і розповів, що його в тій ситуації розізлило.

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"Президентом ФК Севастополь був Олександр Красильников, одного разу він запитав мене: "Саня, ти як до Криму російського ставишся? Готовий російський паспорт отримати?"

Мене це сильно обурило. Людина стільки років служив на благо України, а тут, виходить, підбурює. Як я можу отримати паспорт громадянина країни-агресора?" – заявив Ковпак.

До слова. У 2014-му Ковпак залишив ФК Севастополь і підписав контракт з полтавською Ворсклою.

Не всі пішли прикладу Ковпака

Прикладу Ковпака тоді пішли не всі українські футболісти. Зокрема, прийняв російське громадянство захисник Антон Монахов, який у складі студентської збірної України ставав переможцем Універсіади в Бангкоку-2007 і Белграді-2009.