У підсумку, Ковпак відмовився від цієї ідеї і розповів, що його в тій ситуації розізлило.
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"Президентом ФК Севастополь був Олександр Красильников, одного разу він запитав мене: "Саня, ти як до Криму російського ставишся? Готовий російський паспорт отримати?"
Мене це сильно обурило. Людина стільки років служив на благо України, а тут, виходить, підбурює. Як я можу отримати паспорт громадянина країни-агресора?" – заявив Ковпак.
Не всі пішли прикладу Ковпака
Прикладу Ковпака тоді пішли не всі українські футболісти. Зокрема, прийняв російське громадянство захисник Антон Монахов, який у складі студентської збірної України ставав переможцем Універсіади в Бангкоку-2007 і Белграді-2009.