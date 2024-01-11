В среду, 10 января, состоялся матч чемпионата Украины по хоккею между киевским Соколом и херсонским Днепром. Поединок посетил известный футболист Динамо Александр Караваев.

Читайте также Приравняли к России: сборную Израиля отстранили от чемпионата мира по хоккею из-за войны

Караваев мог стать хоккеистом

Александр в детстве занимался хоккеем в родном Херсоне. Однако впоследствии выбрал футбольную секцию.

Хоккеем занимался мой папа, позже в детской команде Юникс становился на коньки я. Рядом в нашей группе занимался Иван Павлишин, самый талантливый среди нас. Он потом и за юношескую сборную Украины выступал, и за границей играл. А я хоккей оставил и так получилось, что до сих пор не бывал на настоящем хоккейном матче,

– рассказал Караваев.

Футболист сборной Украины давно мечтал посетить матч команды из Херсона и поддержать земляков.

Собирался поддержать команду родного города еще во время недавних матчей с Тризубом в киевском Дворце спорта. Но добрался только сейчас. И не жалею. Интересно смотреть за тем, как играют Днепр и Сокол,

– сказал Караваев.

Отметим, что хоккейный матч в Киеве завершился победой Сокола со счетом 3:1. Киевляне укрепили свое лидерство в чемпионате, набрав 45 очков в 21 матче. Херсонский Днепр идет четвертым (31 балл в 18 поединках).