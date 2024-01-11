У середу, 10 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею між київським Соколом та херсонським Дніпром. Поєдинок відвідав відомий футболіст Динамо Олександр Караваєв.

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Караваєв міг стати хокеїстом

Олександр в дитинстві займався хокеєм у рідному Херсоні. Проте згодом обрав футбольну секцію.

Хокеєм займався мій тато, пізніше в дитячій команді Юнікс ставав на ковзани я. Поряд у нашій групі займався Іван Павлишин, найталановитіший серед нас. Він потім і за юнацьку збірну України виступав, і за кордоном грав. А я хокей залишив і так вийшло, що аж дотепер не бував на справжньому хокейному матчі,

– розповів Караваєв.

Футболіст збірної України давно мріяв відвідати матч команди з рідного Херсону та підтримати земляків.

Збирався підтримати команду рідного міста ще під час недавніх матчів з Тризубом у київському Палаці спорту. Але добрався лише зараз. І не шкодую. Цікаво дивитися за тим, як грають Дніпро і Сокіл,

– сказав Караваєв.

Зазначимо, що хокейний матч у Києві завершився перемогою Сокола з рахунком 3:1. Кияни зміцнили своє лідерство в чемпіонаті, набравши 45 очок у 21 матчі. Херсонський Дніпро йде четвертим (31 бал у 18 поєдинках).