Другу частину сезону-2023/2024 УПЛ Олександр Караєв розпочав в основному складі Динамо. Однак за останні 5 поєдинків зіграв лише 11 хвилин у матчі з Ворсклою на виїзді, решту він просидів на лаві запасних.

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Чому Караваєв у запасі

Олександр Шовковський розповів, що наразі захисник перебуває не в тій формі, яка потрібна Динамо.

У нас в команді 24 польових гравці та чотири воротарі. Кожен у тренувальному процесі доводить свої претензії на те, щоб грати у стартовому складі. На сьогоднішній день Олександр перебуває трохи не в тих кондиціях, на які ми розраховуємо,

– зазначив головний тренер киян.

Однак Шовковський додав, що все ж розраховує на Караваєва, адже розглядав можливість випустити його у грі проти Минаю.

Відзначимо. У сезоні-2023/2024 УПЛ Олександр Караваєв провів 12 матчів, у яких забив 2 м'ячі та передав 2 гольові передачі. Також одним голом він відзначився в кваліфікації Ліги конференцій.

Наразі кияни посідають 2 позицію в турнірній таблиці УПЛ, заробивши 51 очко і, відстаючи на 1 бал від Шахтаря. Наступний матч Динамо зіграє вдома з Поліссям. Поєдинок відбудеться у неділю, 21 квітня, о 18:00 за київським часом.