Александр Ярославский официально стал президентом Металлиста

Харьковский Металлист официально объявил, что на пост президента клуба избран Александр Ярославский. Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба.

До этого сам Ярославский говорил, что официально сможет стать президентом лишь через два года.

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Ярославский отмечал, что не имеет права заниматься футболом до 2023 года, когда закончится 10 лет с момента продажи харьковского клуба беглому бизнесмену Сергею Курченко.

Что известно о Ярославском и Металлисте