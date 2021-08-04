Утром 4 августа Рух на своей странице сообщил, что по обоюдному согласию сторон клуб и Иван Федик расторгли соглашение. Причин для такого решения не указали.

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Уже в обед на тренировочную базу прибыл Леонид Кучук. После тренировки, белорусского специалиста представили футболистам как нового главного тренера команды.

Стоит отметить, что Леонид Кучук уже тренировал в свое время Рух, когда команда выступала еще в Первой лиге. Но было это не долго – с февраля по ноябрь 2019 года. Под его руководством команда провела 33 матча: 19 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

После работы в движении, Кучук возглавлял минское Динамо. Но в мае 2021 года покинул белорусский клуб.

О тренерах, которые будут помогать Леониду Кучуку в его тренерском штабе, будет сообщено позже.

Стоит отметить, что Иван Федик в свое время работал помощником Кучука, в том числе и в движении. Руководство клуба предложило ему работу в структуре клуба после расторжения соглашения. Однако согласился ли Федик на такое предложение – еще не известно.