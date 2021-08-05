До этого сам Ярославский говорил, что официально сможет стать президентом лишь через два года.
К слову Рух представил нового тренера – команду вновь возглавил Леонид Кучук
Ярославский отмечал, что не имеет права заниматься футболом до 2023 года, когда закончится 10 лет с момента продажи харьковского клуба беглому бизнесмену Сергею Курченко.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был владельцем клуба с 2006-го по 2012 годы. За это время клуб шесть раз подряд завоевывал бронзу чемпионата Украины, что по сей день рекорд первенства. В 2012 году клуб также вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В 2012 году клуб был продан Сергею Курченко, а в 2016 был переведен в ПФЛ из-за долгов. Клуб распался – были созданы ФК Металлист 1925 и СК Металлист. Первый в этом году сыграет в УПЛ, а второй просуществовал всего несколько месяцев.
- Новый Металлист является ребрендингом ФК Металла, который в прошлом сезоне выиграл Вторую лигу. Весной Ярославский заявил, что это его проект и в его планах возрождение бывшего Металлиста.