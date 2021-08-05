До цього сам Ярославський говорив, що офіційно зможе стати президентом лише через два роки.
До слова Рух представив нового тренера – команду знову очолив Леонід Кучук
Ярославський зазначав, що не має права займатися футболом до 2023 року, коли закінчиться 10 років з моменту продажу харківського клубу бізнесменові-втікачу Сергію Курченку.
Що відомо про Ярославського і Металіст
- Ярославський був власником клубу з 2006-го по 2012 роки. За цей час клуб шість разів поспіль завойовував бронзу чемпіонату України, що донині рекорд першості. У 2012 році клуб також вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.
- У 2012 році клуб був проданий Сергію Курченку, а в 2016 був переведений в ПФЛ через борги. Клуб розпався – були створені ФК Металіст 1925 і СК Металіст. Перший в цьому році зіграє в УПЛ, а другий проіснував лише кілька місяців.
- Новий Металіст є ребрендингом ФК Металу, який в минулому сезоні виграв Другу лігу. Навесні Ярославський заявив, що це його проект і в його планах відродження колишнього Металіста.