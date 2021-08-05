До цього сам Ярославський говорив, що офіційно зможе стати президентом лише через два роки.

До слова Рух представив нового тренера – команду знову очолив Леонід Кучук

Ярославський зазначав, що не має права займатися футболом до 2023 року, коли закінчиться 10 років з моменту продажу харківського клубу бізнесменові-втікачу Сергію Курченку.

Що відомо про Ярославського і Металіст