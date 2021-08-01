Хижняк гарантировал Украине медаль Олимпиады: боксер одержал непростую победу на Играх в Токио
Источник:24 канал
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр 2020. Боксер гарантировал себе и Украине медаль Олимпиады в Токио.
Непростая победа Хижняка
На пути к полуфиналу Хижняк встретился с Эюри Седено Мартинесом из Доминиканской республики.
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Поединок Хижняка оказался непростым. В первом раунде судьи не были единодушны, но отдали минимальную победу Александру. Во втором раунде Хижняк не оставил никаких вопросов.
В третьем раунде, который Хижняк также выиграл, по мнению рефери, он попал в нокдаун. На самом деле Мартинес ударил ниже пояса. Именно после этого судья начал отсчет.
Несмотря на запрещенный удар Хижняк продолжил поединок и одержал победу решением судей.
В 1/2 финала Хижняк встретится с Эумиром Марсьялем из Филиппин. Марсьяль – серебряный призер чемпионата мира 2019 года.
- Выход Хижняка в полуфинал гарантирует Украине еще одну медаль на Олимпиаде. Какая медаль пополнит копилку Украины – зависит от боксера.