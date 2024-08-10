Чемпион Олимпиады Хижняк вернулся в Киев: на вокзале его встретила жена с сыном

В Украину из Парижа вернулся чемпион Олимпиады-2024 в боксе Александр Хижняк. Свою золотую медаль он получил в четверг, 8 августа.

Он посвятил свою медаль каждому украинцу. А также отдельно поблагодарил всех военных, которые стоят на защите Украины.

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"Горжусь, что я – украинец"

Сначала на границе чемпиона встретили пограничники. Произошло это на международном железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Боксер подписал для пограничников перчатки и футболку.

Пограничники ночью встретили Александра Хижняка: смотрите видео

Через несколько часов поезд с золотым медалистом Олимпийских игр прибыл в Киев. Там его ожидала жена вместе с сыном, а еще – болельщики, в частности, юные боксеры с Полтавщины. Именно оттуда родом украинский чемпион.

Очень приятно, что вы меня встретили. Я хотел бы поздравить каждого из вас, хотел бы поздравить всех украинцев с этой наградой. Я действительно посвящаю эту награду каждому украинцу и всем, кто был рядом со мной, поддерживал, болел, всем пограничникам, всем военным... Я горжусь тем, что я – полтавчанин. Я горжусь тем, что я – украинец. Тем, что я смог достойно представить нашу страну,

– сказал чемпион.

Александр Хижняк прибыл в Киев: смотрите видео

Напомним, что Александр Хижняк – четвертый украинец, который завоевал золотую медаль Олимпийских игр в боксе. Последний раз это удавалось сделать еще в 2012 году Василию Ломаченко и Александру Усику.

Для самого Хижняка финал на Олимпиаде-2024 стал вторым в спортивной карьере. В Токио-2020 украинец стал вице-чемпионом, уступив бразильцу Эберту Соузе.

Украинского боксера Александра Хижняка встретили в Киеве / Фото Укрзализныци