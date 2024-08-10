Він присвятив свою медаль кожному українцю. А також окремо подякував усім військовим, які стоять на захисті України.

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"Пишаюся, що я – українець"

Спочатку на кордоні чемпіона зустріли прикордонники. Сталося це на міжнародному залізничному пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Боксер підписав для прикордонників рукавиці та футболку.

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За декілька годин поїзд із золотим медалістом Олімпійських ігор прибув до Києва. Там на нього очікувала дружина разом з сином, а ще – вболівальники, зокрема, юні боксери з Полтавщини. Саме звідти родом український чемпіон.

Надзвичайно приємно, що ви мене зустріли. Я хотів би привітати кожного із вас, хотів би привітати усіх українців із цією нагородою. Я дійсно присвячую цю нагороду кожному українцю і всім, хто був поруч зі мною, підтримував, вболівав, усім прикордонникам, усім військовим… Я пишаюся тим, що я – полтавець. Я пишаюся тим, що я – українець. Тим, що я зміг гідно представити нашу країну,

– сказав чемпіон.

Олександр Хижняк прибув до Києва: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Хижняк – четвертий українець, який завоював золоту медаль Олімпійських ігор у боксі. Востаннє це вдавалося зробити ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.

Для самого Хижняка фінал на Олімпіаді-2024 став другим у спортивній кар'єрі. У Токіо-2020 українець став віцечемпіоном, поступившись бразильцю Еберту Соузі.

Українського боксера Олександра Хижняка зустріли у Києві / Фото Укрзалізниці