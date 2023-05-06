Олександр Хацкевич відреагував на негативні висловлювання Карлоса Самбрано в сторону київського Динамо. Білоруський фахівець пристидив гравця.

Варте уваги Дочекався: ПСЖ реалізував свої санкції щодо Мессі, не дивлячись на вибачення аргентинця

Поставив на місце

Олександр Хацкевич запевняє, що такий футболіст, як Карлос Самбрано на повагу не заслуговує, оскільки жодного вкладу в досягнення команди він не зробив, а тепер ще й "ляпає язиком". Також колишній тренер "біло-синіх" не можу зрозуміти мотивів перуанського футболіста та й взагалі, яке він має "моральне право" так висловлюватись про свою колишню команду.

Я такого футболіста не пам'ятаю. Якби він грав, то я його запам'ятав би. Він просто вважався у Динамо, але на поле не виходив і нічим команді не допоміг. Він нічого не зробив для Динамо як гравець, і тому не заслуговує на мою увагу. Я взагалі не розумію, як футболіст, який не приніс жодної користі, може негативно висловлюватись на адресу свого колишнього клубу,

– сказав Хацкевич.

Проблемний перуанець