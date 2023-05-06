Олександр Хацкевич відреагував на негативні висловлювання Карлоса Самбрано в сторону київського Динамо. Білоруський фахівець пристидив гравця.
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Поставив на місце
Олександр Хацкевич запевняє, що такий футболіст, як Карлос Самбрано на повагу не заслуговує, оскільки жодного вкладу в досягнення команди він не зробив, а тепер ще й "ляпає язиком". Також колишній тренер "біло-синіх" не можу зрозуміти мотивів перуанського футболіста та й взагалі, яке він має "моральне право" так висловлюватись про свою колишню команду.
Я такого футболіста не пам'ятаю. Якби він грав, то я його запам'ятав би. Він просто вважався у Динамо, але на поле не виходив і нічим команді не допоміг. Він нічого не зробив для Динамо як гравець, і тому не заслуговує на мою увагу. Я взагалі не розумію, як футболіст, який не приніс жодної користі, може негативно висловлюватись на адресу свого колишнього клубу,
– сказав Хацкевич.
Проблемний перуанець
- Футболіст у прямому значенні тільки числився у складі Динамо в сезоні 2018/2019, оскільки не провів жодного матчу за "синьо-білих".
- Ексфутболіст киян Микола Морозюк відверто і погано відгукувався про перуанця: "Те, що я бачив щодо Самбрано на тренуваннях – це була біда. У нього то алергія на пух, то на траву, то на сонце. Я його за місяць бачив всього два рази – в ліфті. А його зарплата – скільки він отримував? От навіщо це сміття везти? Я просто не розумію".
- Самбарно відзначився скандалом і за межами України. Перуанського футболіста вигнали з Бока Хуніорс через порушення дисципліни.