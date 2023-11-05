Позорный случай произошел во время матча 15 тура Первой лиги между Горняком-Спортом и Диназом. Опытный форвард гостей Вячеслав Шевченко решил напомнить финал ЧМ-2006 и ударил арбитра головой в грудь.

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Неудачная копия Зидана

Таким образом, 38-летний футболист отреагировал на красную карточку, которую ему показал судья матча Василий Файда.

Легенда киевского Динамо Александр Головко, работающий с Диназом, решил вступиться за своего игрока. По мнению авторитетного тренера, Шевченко не справился с эмоциями из-за негативного исхода поединка.

В первом тайме тоже эмоции были – если не ошибаюсь, желтую карточку получил Еременко. Еще раз говорю, у ребят есть опыт, они не умеют и не хотят проигрывать. Но имеем то, что имеем,

– сказал Головко.

Отметим, что Вячеслав Шевченко решил в своем исполнении сделать "ремикс" легендарного "удара Зидана". В финале ЧМ-2006 француз головой ударил защитника итальянцев Марко Матерацци. Тогда сборная Франция в серии пенальти уступила "Скуадр Адзирри".

Напомним, что Диназ в итоге уступил Горняку-Спорту со счетом 0:2. Команда Головка идет на предпоследнем месте группы Б. Доигрывать первую часть чемпионата Диназ будет без Шевченко. Скорее всего, опытный форвард получит длительную дисквалификацию.