Ганебний випадок відбувся під час матчу 15 туру Першої ліги між Гірником-Спорт та Діназом. Досвідчений форвард гостей В'ячеслав Шевченко вирішив нагадати фінал ЧС-2006 та вдарив арбітра головою в груди.

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Невдала копія Зідана

Таким чином 38-річний футболіст відреагував на червону картку, яку йому показав суддя матчу Василь Файда.

Легенда київського Динамо Олександр Головко, який працює з Діназом, вирішив заступитися за свого гравця. На думку авторитетного тренера, Шевченко не впорався з емоціями через негативний результат поєдинку.

У першому таймі теж емоції були – якщо не помиляюся, жовту картку отримав Єременко. Ще раз кажу, у хлопців є досвід, вони не вміють і не хочуть програвати. Але маємо те, що маємо,

– сказав Головко.

Зазначимо, що В'ячеслав Шевченко вирішив у своєму виконанні зробити "ремікс" легендарного "удару Зідана". У фіналі ЧС-2006 француз головою вдарив захисника італійців Марко Матерацці. Тоді збірна Франція у серії пенальті поступилася "Скуадрі Адзіррі".

Нагадаємо, що Діназ у підсумку поступився Гірнику-Спорт з рахунком 0:2. Команда Головка йде на передостанньому місці групи Б. Догравати першу частину чемпіонату Діназ буде без Шевченка. Скоріше за все, досвідчений форвард отримає тривалу дискваліфікацію.