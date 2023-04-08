Александр Емельяненко стал причиной задержки авиарейса Екатеринбург – Москва. В здании аэропорта 41-летний спортсмен в неадекватном состоянии решил натворить беды, пишет 24 Канал, ссылаясь на росСМИ.

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Нечему удивляться

Бывший боец, находившийся под действием алкогольного опьянения, решил поразить свой окружающих. Емельяненко обдюрился прямо в аэропорту, что и навлекло реакцию охраны. Те потребовали от Александра объяснений. Бывший боец же в свою очередь начал использовать нецензурную лексику, угрожая дать "в морду". Весь автобус с пассажирами, который должен был ехать в самолет, стоял и ждал, пока охрана разберется с Емельяненко.

Однако самое интересное произошло впоследствии. Охранники нашли компромисс. Вместо того чтобы задержать бойца и наказать его штрафом, оберегатели порядка устроили импровизированную фотосессию с дебоширом. История для Емельяненко окончилась печально. Поскольку с чистой душой сев в самолет, Александр попросил у бортпроводника дополнительную порцию алкоголя, однако ему было отказано.

Счастливые охранники фотографируются с Емельяненко / росСМИ