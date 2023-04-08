Олександр Ємельяненко став причиною затримки авіарейсу Єкатеринбург – Москва. У будівлі аеропорту 41-річний спортсмен у неадекватному стані вирішив накоїти біди, пише 24 Канал посилаючись на росЗМІ.

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Не має чому дивуватись

Колишній боєць, який був під дією алкогольного сп'яніння, вирішив вразити свій оточуючих. Ємельяненко обдзюрився прямо в аеропорту, що і накликало реакцію охорони. Ті вимагали від Олександра пояснень. Колишній боєць ж у свою чергу почав використовувати нецензурну лексику, погрожуючи дати "в морду". Весь автобус з пасажирами, який мав їхати до літака, стояв і чекав, допоки охорона розбереться з Ємельяненком.

Проте найцікавіше сталося згодом. Охоронці знайшли компроміс. Замість того, аби затримати бійця та покарати його штрафом, оберігачі порядку влаштували імпровізовану фотосесію з бешкетником. Історія для Ємельяненка закінчилась сумно. Оскільки з чистою душею сівши у літак, Олександр попросив у бортпровідника додаткову порцію алкоголю, проте йому відмовили.

Щасливі охоронці фотографуються з Ємельяненком / росЗМІ